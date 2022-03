Im März finden die Bürgerversammlungen 2021/2022 der Gemeinde Unterleinleiter statt.

Die Termine : am Montag, 7. März, in Dürrbrunn im Gasthaus Eberlein (Zur Langen Meile 2) um 19 Uhr; am Donnerstag, 10. März, in Unterleinleiter , im Sportheim Unterleinleiter (An der Leinleiter 13) um 19 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen: Bericht des Bürgermeisters und Aussprache.

Die Versammlungen finden unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Corona-Regelungen statt, zum aktuellen Zeitpunkt 3G. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens behält man sich kurzfristige Terminänderungen vor. red