Am vergangenen Donnerstagnachmittag zwischen 12.45 und 14 Uhr wurde schwarzes Mountainbike der Marke Bulls, Cop 3, mit schwarz-kupferfarbenem Lenker durch einen unbekannten Täter entwendet. Das hochwertige Rad war am Fahrradständer des Gymnasiums in der Georg-Wagner-Straße unversperrt abgestellt. Die Polizei Ebermannstadt bittet um Zeugenhinweise oder Mitteilungen über ein Auffinden des Fahrrades unter der Telefonnummer 09194/73880.