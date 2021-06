Am Montag, 14. Juni, findet um 19 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in Pinzberg eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates Pinzberg statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Themen: die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes „Umfeld Lidl Gosberg“, der Neubau einer landwirtschaftlichen Lager-, Gerätehalle, Neubau eines Scheitholzlagers und eines Hackschnitzellagers in der Gemarkung Pinzberg sowie der Neubau eines Lidl-Lebensmittelmarkts auf einem Grundstück in der Gemarkung Gosberg. red