„Die Leser vom Fränkischen Tag sollten schon wissen, wie teuer die Maß Bier am Kirschenfest ist“, meint Bürgermeister Steffen Lipfert (FW) und schaut Festwirt und Pächter vom Pretzfelder Keller, Mike Schmitt, erwartungsvoll an. Der antwortet: „Gute Nachricht. Es bleibt der Preis vom letzten Jahr. 9,50 Euro.“ Und Johannes Haas von der gleichnamigen Edelbrennerei fügt hinzu: „Bei uns bleiben die Preise auch gleich.“

Die drei gehen noch einmal kurz die Vorbereitungen durch. „Das ist wohl mein zweites Kirschenfest als Pächter, aber irgendwie sind die Arbeiten heuer mehr als im vergangenen Jahr“, seufzt Mike Schmitt. Er und Haas zeigen dem Bürgermeister, wo welche Stände aufgebaut werden. Johannes Haas verrät, dass er in diesem Jahr im Haas-Stand nicht ausschenken darf, das übernimmt die jüngere Generation: „Meine Tochter Emy übernimmt und hat sich auch einen neuen Cocktail ausgedacht.“

Festwirt Schmitt erklärt, dass es in diesem Jahr einen zusätzlichen Ausschank geben wird, damit keine längeren Warteschlangen entstehen: „Sollte weniger los sein, können wir den ja dann schließen.“

Das Programm

Er verrät, dass das Programm ähnlich ist wie im vergangenen Jahr. Am Freitag, 14. Juli, spielt zur Eröffnung der Musikverein Pretzfeld . Bieranstich ist um 19 Uhr. Steffen Lipfert fragt nach, ob denn der Hahn auch wirklich zum Fass passt, denn er darf das erste Fass anstechen. Es haben sich auch viele Ehrengäste angesagt.

Am Samstag spielen dann „Blechhulza“. Am Sonntag findet am Festgelände um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst statt. Danach spielt zum Frühschoppen die Blaskapelle Unterleinleiter-Dürrbrunn. Am Abend gibt es Musik mit der Gruppe „Kleine Böhmische“.

Montags ist der Frühschoppen mit Kesselfleisch sehr beliebt. Am Abend spielt „X-Large“. Der Dienstagnachmittag gehört den Kindern und der Abend den Vereinen. Dabei unterhält die Blaskapelle Niedermirsberg. Zum Abschluss am Mittwoch spielen dann die Wannbacher Dorfmusikanten.

„Wir haben zusätzliche Mitarbeiter und neben dem Festbier auch leckeres Essen vorbereitet. Für die Kinder wird es auch noch eine Schiffsschaukel geben“, stellt Mike Schmitt fest.

Für ihn, Haas und Lipfert ist das Kirschenfest ein wichtiger Höhepunkt im Jahr, denn sie sind hier verwurzelt und mit dem Fest quasi groß geworden. „Wahrscheinlich hat man uns schon mit dem Kinderwagen hierherauf geschoben“, scherzt Johannes Haas . „Als Jugendliche waren wir auf jeden Fall hier“, entgegnet Schmitt und holt eine Portion Wildleberkäse mit Kartoffelsalat. Das Rezept für den Wildleberkäse hat Johannes Haas mit einem befreundeten Metzger entwickelt, den Kartoffelsalat hat Schmitts Mutter zubereitet. „Man kann nur was erreichen, wenn man aufeinander schaut und gemeinsam was macht“, meint Haas. Lipfert und Schmitt nicken.

Mehr Sicherheitsmitarbeiter

Das nächste gemeinsame Projekt ist nun das Kirschenfest. Da viele Ehrengäste kommen werden, werden auch mehr Sicherheitsmitarbeiter anwesend sein. „Dann freuen wir uns jetzt auf ein gemütliches und harmonisches Miteinander bei schönem Wetter“, fasst Steffen Lipfert zusammen.