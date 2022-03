Am Mittwoch ist ein Busfahrer aus dem Landkreis Forchheim in Lauf an der Pegnitz in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Gegen 7.45 Uhr fuhr der 68-Jährige mit seinem Omnibus auf der Albertistraße in Richtung Röthenbacher Straße. Ein 24-jähriger Schnaittacher geriet mit seinem BMW in der Gegenrichtung bei regennasser Fahrbahn zu weit nach links in die Fahrbahnmitte und stieß mit dem entgegenkommenden Bus im Frontbereich zusammen. Durch den Unfall erlitt der Schnaittacher leichte Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Die FFW Lauf war zum Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe vor Ort. Während der Unfallaufnahme blieb die Albertistraße für etwa 45 Minuten gesperrt.