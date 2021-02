Am Sonntag, 14. Februar, startet auf Facebook , Instagram und der Internetseite eine Online-Lesereihe der Stadtbücherei Forchheim für Kinder .

Der Autor "Tino" entführt in vier Online-Vorlesungen Kinder ab sechs Jahren in seine magischen Büchereigeschichten. Luka und Sofie gehen darin auf die Reise in die Welt der Geschichten und Bücher . Und wel-cher Ort könnte sich hierzu besser eignen, als ihre Bücherei ?

Während einer Lesenacht, zu der die Bücherei eingeladen hat, geschehen merkwürdige Dinge. Die Figuren aus den Büchern , die vorgelesen wurden, werden plötzlich lebendig. Luka und Sofie geraten durch einen magischen Büchertunnel in andere Welten. Sie begegnen einem Büchereigespenst, sie finden den Schatz des Ritters Rollmops, fliegen auf einem Hexenbesen durch die Nacht und fahren auf einem Piratenschiff durch die Räume der Bücherei .

Jede Lesung dauert circa 20 Minuten. Am Sonntag geht das erste Video online und an den drei folgenden Sonntagen wird jeweils ein weiteres Video veröffentlicht. Alle Geschichten bleiben bis Ostern online . red