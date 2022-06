Gesunde Ernährung und Bewegung werden in der Kindertagesstätte Weilersbach schon immer großgeschrieben. Nun nimmt die Kita erstmals auch am Projekt des bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten „Gesund und fit im Kinder-Alltag“ teil. Das Projekt besteht aus Modulen, in denen die Kinder, Eltern und Erzieher neue Impulse zur kindgerechten Ernährung erhalten.

Nachdem durch das Pandemiegeschehen einige Aktionen entfallen mussten, war die Freude bei der Fördervereinsvorsitzenden Christine Liebert-Dippold, die das Projekt für die Kita initiiert hatte, und bei Kita-Leiterin Sabrina Hack groß darüber, dass noch im aktuellen Kita-Jahr mit einer Frühstückswoche begonnen werden konnte. An drei Tagen besuchte die Meisterin für Ernährung und Hauswirtschaft Karin Uri die Kita . So bot sich den Eltern die Möglichkeit, sich mit der Expertin auszutauschen und neue Ideen für eine abwechslungsreiche Brotzeitbox und ein gesundes Frühstück zu sammeln.

Die Kinder selbst durften von engagierten Eltern vorbereitete Frühstücksideen selbst zubereiten. So wurden zum Beispiel Frischkäsebrote mit Gesichtern aus Obst und Gemüse versehen und farbenfrohe Spieße aus Obst zum „Räuberspieß“ zusammengestellt.

Das zweite Modul, ein Elternabend zum Thema „Sinn und Unsinn von Kinderlebensmitteln“, wird noch im Juni

stattfinden. red