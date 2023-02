Zwei Autofahrer sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall bei Eggolsheim schwer verletzt worden. Ein 52-jähriger Ford-Fahrer mit Forchheimer Zulassung wollte auf der Staatsstraße 2244 von Neuses in Richtung Forchheim nach links auf die Kreisstraße FO 5 einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 58-jährigen Fahrer eines VW mit Nürnberger Kennzeichen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst unter anderem mit Brust- und Thoraxprellungen ins Klinikum gebracht. Es entstand laut Bericht der Polizei Forchheim 23.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: News5/Merzbach