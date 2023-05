Am vergangenen Sonntag fand der traditionelle – und bei der Forchheimer Bevölkerung sehr beliebte – Florianstag der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim statt. Bei bestem Wetter konnte ein neuer Besucherrekord verzeichnet werden.

Wie in den vorherigen Jahren auch trafen sich die Feuerwehren der Stadt Forchheim mit den Ehrengästen – darunter Landrat Hermann Ulm , Bezirksrat Ulrich Schürr und einigen Stadträten – am Gerätehaus Forchheim . Unter musikalischer Begleitung durch die Feuerwehrkapelle zog man in die St.-Martins-Kirche, um dort gemeinsam den Dankgottesdienst abzuhalten.

Der Frühschoppen wurde durch die Feuerwehrkapelle musikalisch umrahmt und alle Gäste ließen sich die unzähligen selbstgebackenen Kuchen schmecken. Ab 11 Uhr gab es zusätzlich warme Speisen.

Experten teilen Wissenswertes

Gesättigt und bei bestem Wetter gab es um 13 Uhr die erste Vorführung der aktiven Mannschaft zu bestaunen. Unter dem Titel „Gefahren im Haushalt“ wurde durch Zugführer Burkard Baumgärtner der richtige Umgang mit einem Holzkohlegrill erklärt und auf Gefahren hingewiesen. Was passiert, wenn ein Grill nicht ordnungsgemäß angezündet wird, wurde anhand eines Dummies deutlich – dieser ging in Flammen auf.

Dass man brennendes Fett nicht mit Wasser löschen darf, sollte inzwischen jeder verinnerlicht haben. Was passiert, wenn man dennoch Wasser als Löschmittel einsetzt, wurde anhand einer Fettbrandsimulation dargestellt. Die Stichflamme war mehrere Meter hoch.

Was heiße Kohle in einem Mülleimer anstellt, war die dritte Station im Programm. Der in der Zwischenzeit gut brennende Mülleimer wurde durch einen Atemschutztrupp abgelöscht, ein Highlight für Groß und Klein. Neben den Vorführungen ließ das große Kinderprogramm die Augen der jungen Gäste höher schlagen. Hüpfburg und das gemietete Kinderkarussell des Schaustellerbetriebes Lützelberger waren absolute Anziehungspunkte. Der Ansturm war gewaltig.

Um 15.30 Uhr fand die zweite Vorführung der aktiven Mannschaft statt. Ein unter einem Beton-Fahrbahnteiler eingeklemmter Arbeiter musste gerettet werden.

Gegen 18 Uhr endete die Veranstaltung schließlich. Nach den Aufräumarbeiten klang der ereignisreiche Tag bei einem italienischen Buffet gesellig aus. Dominik Nögel