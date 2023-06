Neben der Vorsitzenden des Feuerwehrvereines , Marion Zimmermann, hat in der Person von Denise Gerstenberger nun auch eine Frau den Posten des Ersten Kommandanten übernommen. Sie ist nicht nur im Markt Wiesenttal die erste Frau in diesem Amt, sondern im ganzen Landkreis Forchheim. Die Bedeutung dieser Wahl wird dadurch untermauert, dass sogar Kreisbrandrat Oliver Flake und Kreisbrandinspektor Wolfgang Wunner in der Dienstversammlung anwesend waren.

Bürgermeister Marco Trautner hatte zu der außerordentlichen Versammlung ins Bürgerhaus eingeladen, weil der Posten des Ersten Kommandanten durch den Wegzug des bisherigen Chefs, Mathias Gerstenberger, vakant geworden war. Trautner und Ehrenkommandant Roland Brütting hoben das große Engagement von Mathias Gerstenberger in seiner dreijährigen Amtszeit hervor. hl