Eine 24-jährige Frau fand am Donnerstagnachmittag einen verletzten Uhu an der Trubach in der Nähe von Hammerbühl. Der Uhu hatte offensichtlich eine Verletzung am Flügel. Die Mitteilerin verhielt sich vorbildlich, in dem sie die Polizei Ebermannstadt verständigte. Die Beamten suchten daraufhin eine Auffangstation für das verletzte Tier. Die Falknerei auf Burg Rabenstein nahm den Uhu in Obhut.