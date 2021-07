Der Tag der Franken ist der Festtag der Kulturregion Franken. Er soll die vielgestaltige Landschaft und Geschichte der fränkischen Region deutlich machen sowie das Bewusstsein für die Entwicklungskraft und das Innovationspotenzial Frankens stärken.

Der Tag der Franken wird am 2. Juli gefeiert, in Erinnerung an die Gründung des Fränkischen Reichskreises am 2. Juli 1500. Der Fränkische Reichskreis bestand von 1500 bis zur Auflösung des Alten Reiches 1806. Er umfasste den größten Teil der heutigen Kulturregion Franken.

Offizielles Landesfest

Seit 2006 ist der Tag der Franken im Bundesland Bayern ein offizielles Landesfest. Er wird mit einer Festveranstaltung an dem auf den 2. Juli folgenden Wochenende gefeiert. Dabei wechseln sich die drei fränkischen Regierungsbezirke im Bundesland Bayern bei der Ausrichtung ab.

Im Jahre 2019 wurde der Tag der Franken erstmals länderübergreifend in den benachbarten fränkischen Städten Sonneberg (Thüringen) und Neustadt bei Coburg (Bayern) gefeiert.

Auch in diesem Jahr muss, wie schon im vergangenen Jahr, die zentrale Feier ausfallen, die in Haßfurt geplant war. Sie wurde auf das Jahr 2022 verschoben.

„Aber auch ohne zentrale Feier soll der Tag der Franken gefeiert werden. Möglichst viele Frankenfahnen sollen zeigen, dass wir Franken unseren Feiertag freudig begehen“, fordert Otto Weger, der Vorsitzende des Fränkischen Bundes.

Seit 1999 feiert der Fränkische Bund den Tag der Franken.

Im Oktober 2004 wurde durch eine Petition im Bayerischen Landtag erstmals versucht, einen offiziellen Festtag durchzusetzen. Wiederholte Initiativen waren schließlich erfolgreich, nachdem alle fränkischen Abgeordneten der großen Parteien sich vereint mit Nachdruck dafür einsetzten. Am 18. Mai 2006 stimmte der Bayerische Landtag der Einführung des Tags der Franken zu. red