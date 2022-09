Um 10 Uhr eröffnete Bürgermeister Markus Grüner am Samstag mit nur einem Schlag und einem fränkischen „Oogschdochn is“ das erste Dorfladen-Oktoberfest in Obertrubach . Wie aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervorgeht , strömten trotz dem schlechten Wetter den ganzen Tag über viele Besucher in den Dorfladen, um das Fassbier, die Weißwürste und viele andere Oktoberfestspezialitäten auszuprobieren.

Geschäftsführer Thomas Laitsch freute sich über die zahlreichen Besucher: „Der Erfolg des Oktoberfestes motiviert das ganze Team für die nächsten geplanten Events im Herbst und Winter.“ Auch Bürgermeister Grüner freute sich über den Zuspruch. Durch solche Veranstaltungen entwickele sich der Dorfladen immer mehr zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt für die Menschen in der Gemeinde und die vielen Gäste.