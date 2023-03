Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wimmelbach mit Neuwahl des Vorstands sowie der Ehrentag der Feuerwehren Hausen und Wimmelbach standen an.

Die aktiven Feuerwehrleute von Hausen und Wimmelbach wurden von Landrat Hermann Ulm und von der Kreisführung – Kreisbrandrat Oliver Flake, Kreisbrandinspektor Dietmar Willert, Kreisbrandmeister Willi Hofmann und seinem Sohn Andreas Hofmann, Kreisbrandmeister Atemschutz – für langjährigen Dienst geehrt. Von der Feuerwehr Wimmelbach für 40 Jahre Klaus Haagen, Wolfgang Rühl und Franz Hammel; von der Feuerwehr Hausen für 25 Jahre Jürgen Liebl und Ferdinand Kemeth (Kommandant).

Weiterhin wurde Siegfried Iglhaut für 50 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr Hausen ausgezeichnet. Diese Ehrung gab es bis jetzt noch nicht in der Hausener Feuerwehr, Iglhaut trat am 1. Januar 1973 in die Feuerwehr Lederdorn (Landkreis Cham) ein und war seid 1992 bei der Feuerwehr Hausen 18 Jahre lang Kommandant.

Die neue Vorstandsspitze der Feuerwehr Wimmelbach bilden Daniel Trautner, Sebastian Trautner und Florian Wölker. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Sebastian Müller und Martin Trautner, für 40 Jahre Mitgliedschaft Franz Hammel, Klaus Haagen, Clemens Lindenberger, Ewald Lindenberger, Wolfgang Rühl, Herbert Stilkerich und Hilmar Weber und für 50 Jahre Mitgliedschaft Manfred Mauser. Für 75 Jahre Mitgliedschaft wurde Josef Lindenberger anlässlich seines 90. Geburtstags bereits im Februar geehrt.

Veranstaltungsort war das Sportheim Wimmelbach . Aschließend gab es für die Feuerwehrleute und Ehrenmitglieder ein Essen. red