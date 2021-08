An der Eggolsheimer Mittelschule sind die Neuntklässler verabschiedet worden. Alle Teilnehmer erhielten ihr Zeugnis über den Qualifizierenden Mittelschulabschluss.

Trotz eingeschränkter Möglichkeiten in Corona-Zeiten fand in der Veranstaltungshalle der Gemeinde Eggolsheim eine würdige Abschlussfeier für die Schulabgänger statt. Der Pastoralreferent Andreas Barthel riet den jungen Menschen in einem Wortgottesdienst, niemals die Hoffnung zu verlieren. Bürgermeister Claus Schwarzmann zeigte sich stolz über die Quote der bestandenen Prüfungen.

Schulleiter Alexander Pfister formulierte, dass die Erfahrungen für anstehende Entscheidungen im Leben meist erst dann gemacht würden, wenn die Entscheidungen schon getroffen seien, und riet zu umsichtiger Planung. Elternvertreter und die Klassensprecher Janina Geisler und Torben Ziebarth dankten allen ihren Lehrkräften für die Unterstützung und Klassenlehrer Dieter Gertshauser bedankte sich für die Unterstützung vonseiten der Gemeinde und der Schulleitung in unlängst nicht ganz leichten Zeiten. Alle Gratulanten waren sich in einem Punkt einig: Mit derartig erfolgreichen Papieren in der Hand sollten den jungen Menschen nun auf ihrem Weg ins Leben viele Türen offenstehen.