Alle Jahre wieder im Februar und März gehen die Augen der Ebermannstadter Storchenfreunde hoch zum Horst auf dem Schlot des Gasthofes „Sonne 29“, um die Ankunft des Storches „Ebermar“ nicht zu verpassen. Nun, sie hatten wieder Glück, denn früh am Morgen des Sonntags war er wieder da. Und zum ersten Mal kam am gleichen Tag am frühen Abend auch seine Störchin zurück. Meist kommt sie ein paar Tage, manchmal sogar Wochen später zurück. Das Gefieder arg zerrupft durch die stürmischen Winde und das schlechte Wetter während des Fluges zurück zum heimatlichen Nest, ruhen sie sich nun aus. HV