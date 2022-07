Die Aula der Adalbert-Stifter-Mittelschule (AST) Forchheim hat sich herausgeputzt mit Luftballons, Blumen und Geschenken , dem Anlass entsprechend. Vor dem Gebäude stehen noch, an ihren eleganten Kleidern und weißen Hemden schnell auszumachen, Absolventinnen und Absolventen. Drinnen greift die Stimmung rasch auf die Gäste über – Erleichterung, Freude, Stolz und Vorfreude auf den Neubeginn, auf das Weitergehen.

Die Schüler zweier Klassen feiern ihren mittleren Schulabschluss, alle haben bestanden, und zwar nicht nur die Abschlussprüfungen. Darauf weisen die Lehrerinnen und Lehrer in ihren Reden hin. In den letzten beiden Jahren mussten auch hier, wie überall, einige Wirbelstürme überstanden werden – und die gewonnenen Erkenntnisse sind fürs Leben manchmal von größerer Bedeutung.

Die beiden Klassenlehrerinnen Susanne Tille und Martina Bradl erinnern an Situationen, die Erkenntnisgewinne ermöglicht haben. Die Lehrerinnen und Lehrer haben Erinnerungen für ihre Schüler „zusammengeschnitten“ – bildlich, wie in einer Bilderpräsentation am Schluss, aber vor allem emotional. Zwei Geschenke der AST an ihre Schüler fallen eher nebenbei auf, keiner spricht darüber, sie werden einfach so gelebt: der Gemeinschaftssinn und die Dankbarkeit.

32 Schülerinnen und Schüler holen schließlich ihre Zeugnisse ab. Die besten drei Plätze belegen drei junge Männer – eine Überraschung angesichts der Tatsache, dass bei den Schulabschlüssen meistens junge Frauen die Nasen vorn haben. Munzur Korkmaz, Jamian Adler und Lukas Neubauer sind stolz auf ihre Leistungen.

Alle drei wollen mehr, weiter lernen bis zum Abitur und darüber hinaus: Munzur am Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt, Lukas an der FOS in Bamberg, und Jamian will nach dem Abitur an der FOS in Bamberg Astrophysik studieren. Liliana Wopkes