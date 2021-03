Die Impfquote im Landkreis Forchheim liegt bei den Erst- und Zweitimpfungen über dem Bundes- und Landesdurchschnitt. Dies teilt das Landratsamt mit.

Die Zahlen im Vergleich (Stand: 10. März): Bundesdurchschnitt: Erstimpfung 6,9 Prozent, Zweitimpfung 3,2 Prozent; bayerischer Durchschnitt: Erstimpfung 7,5, Zweitimpfung 3,6; Landkreis Forchheim : Erstimpfung 8,3, Zweitimpfung 4,6.

"Ich freue mich, dass wir bei uns im Landkreis Forchheim auf diesem sehr guten Weg beim Impfen sind", sagt Landrat Hermann Ulm ( CSU ), "mein großer Dank gilt dem Team von ASB und Ärztenetz Ugef samt allen beteiligten Ärzten und Helfern."

Im Laufe des Monats März tritt der Landkreis Forchheim beim Impfen von der Stufe 1 in die Stufe 2 über. Die Kapazitäten im Impfzentrum können auf bis zu 1000 Impfungen pro Tag hochgefahren werden, sobald eine ausreichende Menge an Impfstoffen zur Verfügung steht. Zeitnah sollen die niedergelassenen Ärzte in den Impfprozess einbezogen werden. Anmeldung: Registrierung online unter https://impfzentren.bayern/ (notfalls telefonisch unter 09191/9504606).

Impftermin Leutenbach

Ein Großteil der Leutenbacher Bürger über 80 Jahre ließ sich bereits in Forchheim impfen. Dennoch kamen am 10. März 19 Leute der Prioritätsstufe 1 ins Pfarrheim Leutenbach, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Die Impfungen wurden durch das ASB und Bernhard Drummer verabreicht. Die Verwaltungsgemeinschaft Kirchehrenbach übernahm die Koordination der Termine. Bei der Durchführung und Organisation half der gemeindliche Bauhof sowie die Freiwillige Feuerwehr Leutenbach/Dietzhof. Landrat Ulm war vor Ort und machte sich ein Bild vom reibungslosen Ablauf. Die zweite Impfung findet hier voraussichtlich am 31. März statt. red