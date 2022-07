Nach zweijähriger Zwangspause konnte der Förderverein „ Freunde und Förderer der Walter-Schottky-Grundschule Pretzfeld “ endlich einmal wieder eine Veranstaltung für die Schüler sponsern.

o wurde auf Einladung des Fördervereins für alle Grundschulklassen das Stück „Die Händlerin der Worte und die gestohlenen Wörter“ in der Turnhalle aufgeführt.

Zu Gast waren auch die zukünftigen Schulanfänger des Kindergartens mit ihren Erzieherinnen. Gespannt folgten die 100 Kinder der Schauspielerin des Nimmerland-Theaters, die mit Wortwitz, Gesang und vollem Körpereinsatz das junge Publikum in ihren Bann zog. „Kommt und kauft euch ein Wort, heut’ ist Markt hier im Ort!“, pries die Händlerin der Worte auf dem Markt ihre Ware an. An ihrem Stand hingen überall bunte Wörter herab, Worte von jeder Sorte, für jeden Geschmack und jede Gelegenheit. Neben Lieblingsworten, Fremdworten, seltenen, höflichen, süßen und tröstenden Worten kamen aber auch frisch kreierte Flüche zum Einsatz, als sie feststellen muss, dass ein Dieb ihr einige der kostbarsten Worte gestohlen hat. Doch gerade diese sind zum guten Zusammenleben unter den Menschen wichtig.

Die Kinder ließen sich von dem Charme und Witz der Händlerin begeistern und belohnten die mit viel Hingabe agierende Darstellerin mit großem Applaus. Sie versprachen ihr, bei der Suche nach den gestohlenen Wörtern zu helfen. Mit viel Fantasie schrieben sie ihre Lieblingswörter auf, die in einem dicken Briefumschlag an die „Händlerin der Worte“ geschickt wurden, damit sie diese an ihrem Marktstand wieder verkaufen kann. red