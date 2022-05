Wie fühlt es sich an, wenn einfache Verrichtungen des Alltags plötzlich eine große Hürde darstellen? Wenn das Herrichten des Frühstücks schwerfällt? Wenn man seine eigene Wohnung nicht mehr findet? Genau solche Situationen kann man im Demenzparcours der Firma „Hands-on Dementia“ nachempfinden, der bis 12. Mai im Seniorenzentrum Martin Luther am Streitberger Berg 16 in Wiesenttal Station macht.

13 Stationen sind im Foyer im Erdgeschoss aufgebaut. Jede Station soll dabei ein anderes Symptom einer Demenz abbilden. Der Parcours eröffnet damit eine neue Sichtweise auf und ein neues Verständnis für Menschen mit Demenz . In erster Linie dient der Parcours der Selbsterfahrung der Mitarbeiter der Diakonie-Einrichtungen. Gerne können aber auch Angehörige und Besucher den Demenzparcours durchlaufen. Aufgrund der strengen Corona-Bestimmungen in Pflegeheimen und der Notwendigkeit einer Begleitung im Parcours kann dies nur mit Anmeldung geschehen. Nähere Informationen bei Ralf Hartmann unter Telefon 09196/9296-950. red