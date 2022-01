Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim hat ihr 700. Mitglied , Lukas Hänsch, begrüßt. „Wir freuen uns sehr, dass wir weiter wachsen und die magische Grenze von 700 Mitgliedern erreicht haben“, so Vorsitzender Josua Flierl.

Neben den Aktiven würden alle fördernden Mitglieder einen elementar wichtigen Beitrag für das Feuerwehr- und Vereinsleben leisten. Die ideelle und finanzielle Unterstützung sorge nicht nur für verbesserte Ausrüstungsgegenstände, sondern schaffe die notwendigen Spielräume, die ehrenamtliche Tätigkeit zu würdigen, erklärt Flierl.

Das neueste Vereinsmitglied Lukas Hänsch füllte seinen Mitgliedsantrag beim diesjährigen „Stärktrinken to go“ am 6. Januar aus. Die Veranstaltung war gerade in diesen von Kontaktbeschränkungen gekennzeichneten Zeiten ein „wunderbares Lebenszeichen“ für das Ehrenamt Feuerwehr und für das Vereinswesen, bilanziert Josua Flierl abschließend. red