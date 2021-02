Der Forchheimer Landrat Hermann Ulm ( CSU ) hat die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Michael Wuttke ausgehändigt. Die Verdienstmedaille war dem langjährigen Leiter der FT-Lokalredaktion Forchheim kürzlich vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ( SPD ) verliehen worden (siehe auch FT-Bericht vom 5. Februar). In seiner Laudatio würdigte auch Landrat Ulm die Verdienste Mike Wuttkes: "Sie haben sich in vielfältigster Weise um die Gesellschaft und das Gemeinwohl verdient gemacht. Ihr umfassendes ehrenamtliches Engagement, im Besonderen für soziale Projekte und Initiativen, zeichnet Sie in hohem Maße aus." Foto: Landratsamt Forchheim