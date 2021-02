Im Einkaufsmarkt Ahorntal in Kirchahorn wurde eine Mitarbeiterin des Ladens positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Die Geschäftsleitung teilte dazu via Facebook in der Ahorntal-Gruppe mit, dass es einen Covid-19-Fall unter den Mitarbeitern des Ladens gebe. Die betroffene Mitarbeiterin habe sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Um die Kunden nicht zu gefährden, hätten sich alle Mitarbeiter umgehend freiwillig testen lassen. Alle Tests seien negativ gewesen. "So können wir also auch weiterhin uneingeschränkt für euch da sein", schreibt die Geschäftsleitung . tw