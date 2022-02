Keine Baugenehmigung in Aussicht hat der Gemeinderat Effeltrich einem Antragsteller gestellt, der im Außenbereich eine Halle bauen will, in der Boote und Wohnmobile untergestellt werden sollen. Der Sachverhalt hat insoweit Brisanz, als das Grundstück in dem Teil der Gemarkung liegt, wo möglicherweise der Bauhof hinkommen soll.

Eine Verlagerung vom Platz unmittelbar an der Schule ist schon lange im Gespräch, wurde bislang aber nicht angegangen. Johannes Steinert ( CSU ) nannte nun als Zeitpunkt circa ein Jahr. Er wies auch darauf hin, dass der Bauwerber für so eine Halle eine Abwasserentsorgung und Ähnliches mehr nachweisen müsse, anders als bei anderen im Außenbereich erlaubten Bauten.

Christine Berthold ( CSU ) sprach von einer Verkaufsabsicht des Eigentümers an die Gemeinde. Doch Bürgermeister Peter Lepper (FW) hielt das Grundstück für zu klein, wenn auch die Feuerwehr ausgelagert werden solle.

Behindertengerecht

Den Empfehlungen des gemeindlichen Behindertenbeauftragten kommt Effeltrich nach. So werden zwei behindertengerechte Parkplätze am Rondell bei der Schule markiert, in der Nähe der Bordstein abgesenkt und ein hinderliches Verkehrsschild versetzt. Auf der Rückseite des Rathauses sollen passende Parkplätze markiert werden. Der behindertengerechte Weg zum Verwaltungsgebäude soll erst mit dessen Umbau eingerichtet werden.

Rathausanteile erworben

Der wichtigste Schritt für den Umbau und Anbau eines neuen Ratssaales ist getan: Effeltrich hat die Anteile der Verwaltungsgemeinschaft (VG) und der Gemeinde Poxdorf am Verwaltungsgebäude erworben, teilte Lepper aus nichtöffentlicher Sitzung mit.