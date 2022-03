Am Sonntag, 20. März, um 18 Uhr veranstaltet der Kulturkreis Ebermannstadt ein Blues-Konzert in der Scheune im „Wiesent-Garten“, Am Kirchenwehr 10.

Wer traditionellen Blues in seiner Urform erleben möchte, sollte dieses Konzert nicht versäumen. Wolfgang Kalb zeigt in seinem Programm „ Blues Songster“ sein Können in den vielseitigen Genres des Country-Blues ab den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mit all seinen verwandten Stilen. Er gräbt die Wurzeln des Blues aus der Anfangszeit dieser Musikform aus und bringt sie zum Leuchten. Seine Resonatorgitarren (Blechgitarren) hat er fest im Griff, gefühlvolle Balladen, alte Gospelsongs, rollenden Ragtime und auch Rock ’n’ Roll interpretiert er frisch und gekonnt. Tickets zu acht Euro sind im Vorverkauf bei der Touristinfo, Am Marktplatz 18, Telefon 09194/50640 bis Freitag erhältlich. Die Abendkasse (Ticket zehn 0 Euro) öffnet um 17 Uhr. Der Zutritt ist mit 2G (geimpft, genesen) möglich. Der Eintritt ist frei. red