Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Freitag bei Kalchreuth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ereignet.

Ein 74-Jähriger fuhr am Nachmittag mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad der Marke Piaggio, Typ Ape, auf der Staatsstraße von Kalchreuth nach Heroldsberg. Auf halber Strecke hielt er kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand an. Beim Wiederanfahren übersah er das nachfolgende Auto eines 78-Jährigen, welcher mit seiner Ehefrau nach Heroldsberg fahren wollte. Um einen Zusammenstoß mit dem dreirädrigen Kleinkraftrad zu verhindern, wich der 78-Jährige ruckartig nach rechts aus. Hierbei durchfuhr der Autofahrer den angrenzenden Straßengraben, was letztlich dazu führte, dass der Wagen abhob und circa zehn Meter über den angrenzenden Fuß-/Radweg hinweg in Richtung eines Feldes flog. Am Feldrand setzte der Pkw auf und blieb stehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb es bei Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro an dem Auto. Verletzt wurde niemand. Sollte dem betreffenden Bauer ein Sachschaden an seiner Saat entstanden sein, möge er sich unter Telefon 09131/760-514 bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land melden. pol