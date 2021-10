Still und leise läuft die Mitte 2018 ins Leben gerufene Aktion „Ihr Zahngold für die Sicherheit“ zusammen mit der Zahnarztpraxis Ludwig Miller immer noch. Nicht mehr benötigtes Zahngold kann dort in eine Spendenbox geworfen werden. Bereits vor einiger Zeit sind die Spenden aus dem vergangenen Jahr eingeschmolzen worden. Der stolze Betrag von 1600 Euro konnte jetzt – mit leichter Verspätung – in Form von zwei neuen Ausrüstungsgegenständen an die Kirchehrenbacher Feuerwehr übergeben worden.

Ein sogenannter Systemtrenner steht jetzt auf dem kleineren Löschfahrzeug zur Verfügung. Das Gerät wird bei der Wasserentnahme aus Hydranten eingesetzt, um zu verhindern, dass Löschwasser aus den Schläuchen zurück in das Trinkwasserleitungsnetz fließen kann. Es fungiert als eine Art „Rückschlagklappe“. Zweiter neuer Ausrüstungsgegenstand ist ein mobiler Arbeitsscheinwerfer. Das akkubetriebene, tragbare Gerät ermöglicht es, schnell Bereiche von Einsatzstellen auszuleuchten, beispielsweise innerhalb von Gebäuden oder in unwegsamem Gelände. Mit LED-Technik ausgestattet, reicht der Akku für mehrere Stunden Betrieb; der Strahler kann auf eine Höhe von 1,80 Metern ausgefahren werden.

Der Kommandant dankt

Kommandant Sebastian Müller dankte für die andauernde großartige Unterstützung der Patienten, die ihr Zahngold in die Spendenbox werfen. „Das ist eine tolle Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehr . Einfach klasse“, sagte er dem Zahnarzt . Und die Aktion läuft still und leise weiter. red