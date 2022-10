Am Freitagabend ist es am Ortseingang von Altendorf im Landkreis Bamberg zu einem Vollbrand eines Lastwagens gekommen. Der 40-Tonner war voll beladen mit Paketen des Versandhauses Amazon , das ein Logistikzentrum im nahe gelegen Neuses im Landkreis Forchheim hat. Der 33-jährige Lkw-Fahrer fuhr auf der Jurastraße in Richtung Buttenheim. Während der Fahrt stellte er fest, dass Rauch und Flammen zwischen seiner Fahrerkabine und dem Auflieger austraten. Noch bevor das Feuer auf das Führerhaus übergriff, stellte er das Gespann am Fahrbahnrand ab und verständigte den Notruf. Der Fahrer konnte unverletzt das Führerhaus verlassen. Der Lastwagen brannte samt Auflieger komplett ab. Die Brandursache ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Bamberg-Land auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Durch den Brand entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 200.000 Euro. Unbeteiligte Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Buttenheim, Altendorf und Seußling waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort und brachten den Brand unter Kontrolle. Das Gespann und die verbrannte Ladung mussten durch entsprechende Abschlepp- und Fuhrunternehmen vom Brandort entfernt werden. Durch ein Reinigungsunternehmen wurden die entstandenen Verunreinigungen auf der Fahrbahn beseitigt. Foto: News5/Merzbach