Um 18.30 Uhr ertönten die Sirenen, die Alarm-Apps sowie die Funkmeldeempfänger der Feuerwehren Wolfsberg, Geschwand, Obertrubach, Egloffstein, Affalterthal, Gräfenberg und Schossaritz. Ebenso wurden die Führungskräfte der Kreisbrandinspektion zur Einsatzstelle beordert. Der Anlass dazu war eine unangekündigte Einsatzübung mit dem Alarmstichwort „Zimmerbrand, komplettes Gebäude unter Rauch, mehrere Personen in Gefahr“ in Untertrubach .

Als ortsansässige und zuerst eintreffende Wehr war der Kommandant aus Wolfsberg mit der Einsatzleitung betraut. So wurde von einem Hydranten der erste Löschangriff aufgebaut, um das Gebäude von außen zu löschen.

Kurz darauf kamen mit der Feuerwehr Egloffstein die ersten Atemschutzgeräteträger, welche direkt zur Personensuche ins Gebäude vorgingen. Nachdem immer mehr Feuerwehren mit Atemschutz an der Einsatzstelle eintrafen, wurde zur Koordinierung der Einsatzabschnitt „Atemschutz“ unter der Führung eines Gruppenführers aus Obertrubach gebildet.

Nach kurzer Zeit kam die Drehleiter aus Gräfenberg in Untertrubach an und wurde vor dem Gebäude in Stellung gebracht. Über diese wurden aus dem ersten Obergeschoss zwei Personen gerettet. Die Feuerwehr Schossaritz baute aus der Trubach eine zweite Löschwasserversorgung auf, um die Drehleiter mit ausreichend Wasser zu versorgen. Zwischenzeitlich konnte durch die Atemschutztrupps im Gebäude drei sowie über eine tragbare Steckleiter eine weitere Person gerettet werden. Von einem der Geretteten kam der Hinweis, dass noch jemand im Brandobjekt vermisst sei. So wurde sofort wieder ein Trupp unter Atemschutz ins Haus geschickt. Alle Geretteten wurde von einer Feuerwehr-Sanitäterin aus Egloffstein betreut. Insgesamt waren rund 85 Feuerwehrleute im Einsatz. Eine fachliche Nachbesprechung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Daniel Häfner