Für Familien im Aischgrund gibt es eine neue Anlaufstelle: Der Familienstützpunkt in der Hauptstraße 21 in Adelsdorf soll ein offener Treffpunkt für Familien jedes Alters werden. Im Pfarrzentrum der katholischen Pfarrgemeinde St. Stephanus mit dem Qualitäts- und Gütesiegel "Familienstützpunkt" sind künftig Dienstagnachmittags Treffen im "FamilienCafé" geplant, sofern das das Infektionsgeschehen zulässt.

Mamas, Papas und ihre Kinder von null bis sechs Jahren können sich zu Spielmöglichkeiten, Kaffee , Tee und Kuchen treffen und austauschen. Auch Omas , Opas und werdende Eltern sind willkommen. Regelmäßig werden auch Referenten vor Ort sein, um Impulse rund um das Familienleben zu geben und in den Austausch zu gehen. Träger der Einrichtung wird der Caritasverband Erlangen. Unterstützt wird der neue Familienstützpunkt durch das Landratsamt Erlangen-Höchstadt und die Gemeinde Adelsdorf .

Leiterin Jessica Thomsen koordiniert Veranstaltungen für Familien in der Umgebung. Die Sozialpädagogin ist selbst Mutter einer kleinen Tochter und seit mehr als elf Jahren in der Sozialen Beratungsstelle des Caritasverbandes in Erlangen tätig. Sie steht bereits telefonisch unter 0162/7412719 für Familien und Interessierte mit Informationen und Rat zur Verfügung. Eine offizielle Eröffnungsfeier für alle Familien aus Adelsdorf und Umgebung ist für Frühjahr/Sommer geplant. Sobald die Treffen aufgenommen werden können, wird unter http://www.familien-abc.net und über die Presse informiert. red