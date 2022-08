Erwin Neubauer und seine Ehefrau Ingeborg sind seit 40 Jahren Mitglieder im Fränkische-Schweiz-Verein, Ortsgruppe Muggendorf. Für diese langjährige Treue wurden sie nun mit dem goldenen Ehrenzeichen des Hauptvereines ausgezeichnet. Der Vorsitzende der Ortsgruppe, Jürgen Simon, würdigte die besonderen Verdienste des Heimatfreundes Neubauer. So war der ehemalige Volksschullehrer über 20 Jahre lang Kulturreferent im Muggendorfer Heimatverein.

Sein besonderes Engagement galt dem Schmücken des Osterbrunnens am Muggendorfer Marktplatz und der Gestaltung des Erntewagens zum Erntedank- und Kürbisfest. Einen bleibenden Namen hat sich der Geehrte mit der Herausgabe seines Buches „Muggendorf − in alten Fotoalben geblättert“ gemacht.

Die Mitgliederversammlung des Vereins fand auf dem Biohof von Helmut Beyer statt. Eine Hofbesichtigung war möglich. Vorsitzender Jürgen Simon bilanzierte, dass die Ortsgruppe 330 Wegweiser für das Projekt „Genussregion Wandern- Fränkische Schweiz“ zum Anbringen an den Wegepfosten bekommen habe. Insgesamt betreue die Ortsgruppe 120 Ruhebänke.

Die Bankbretter wurden in den Farben Rot und Braun neu gestrichen und seien, besonders entlang der Wiesentpromenade ein „Hingucker“, sagte der Vorsitzende. Zu beklagen sei ein zunehmender Vandalismus an der Wegemarkierung, besonders im Bereich der Oswaldhöhle. Zweiter Bürgermeister, Konrad Rosenzweig überbrachte die Grüße des Marktes Wiesenttal . Der Fränkische-Schweiz-Verein sei ein Herausstellungsmerkmal in der Kultur- und Heimatpflege sowie beim Unterhalt und der Markierung der Wanderwege . hl