Nach einjähriger Zwangspause konnte der Gartenbauverein Hallerndorf seine Mitglieder zur ordentlichen Jahreshauptversammlung in das Gasthaus Schwarzmann in Trailsdorf einladen. Vorsitzende Heidi Schneider begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste, unter ihnen viele, die für ihre 25- und 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden.

Letztere zählen zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der 1982 aus der Taufe gehoben wurde. Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege, Gerhard Nagengast, betonte, dass in Hallerndorf sehr aktive Vereinsarbeit geleistet werde, was an den zahlreichen Veranstaltungen zu erkennen sei. Baumschnitt und -pflege sowie die Angebote für Kinder seien ein wichtiger Bestandteil im Jahresprogramm.

Zweiter Bürgermeister Robert Linz, der die Ehrungen vornahm, hob die auch für Kommunen wertvollen Leistungen hervor. In einem kurzweiligen, humorvollen und musikalischen Rückblick in digitaler Form wurden Ausschnitte aus der 40-jährigen Geschichte präsentiert.

Den lockeren und gleichzeitig aber auch informativen Ablauf der Versammlung kommentierte ein Geehrter mit dem Satz: „Das war eine Versammlung mit Eventcharakter.“

red