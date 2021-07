Der starke Urlaubsreiseverkehr hat sich im Bereich der Verkehrspolizei Erlangen deutlich bemerkbar gemacht. Über das Wochenende wurden 17 Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen.

Zu fünf Unfällen kam es auf der A 73 zwischen Forchheim und der Stadtgrenze Nürnberg. Weitere zwölf Unfälle ereigneten sich auf der A 3. Hier war der Schwerpunkt im Baustellenbereich zwischen der Rast-anlage Steigerwald und dem Autobahnkreuz Fürth/ Erlangen in Fahrtrichtung Süden.

Überwiegend handelte es sich um Auffahrunfälle, bedingt sicher auch durch den bei sehr hoher Verkehrsdichte zäh fließenden Verkehr mit Stauungen auf der gesamten Strecke. Verletzte gab es bei diesen Unfällen nicht. Zwei Personen wurden allerdings am Sonntag in den Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 in der Gegenrichtung leicht verletzt. Ein 33-jähriger fuhr kurz nach der Anschlussstelle Nürnberg-Behringersdorf in Fahrtrichtung Erlangen auf das Fahrzeug vor ihm auf und schleuderte in die Außenschutzplanke. Während er selbst unverletzt blieb, erlitten im anderen Fahrzeug Vater und Tochter leichte Verletzungen. Die 14-Jährige kam vorsorglich in eine Klinik.

Der Verursacher gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er wohl kurz eingeschlafen sei. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung aufgrund der Übermü-dung wurde eingeleitet.

Der Sachschaden bei den insgesamt 17 Unfällen liegt bei mindestens 125 000 Euro. pol