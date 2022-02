Nachdem der sonst alle zwei Jahre stattfindende Eine-Welt-Basar im Pfarrsaal in Muggendorf 2021 wegen Corona ausfallen musste, gab es einen Katalog-Basar. Die Käufer mussten ihre Waren abholen oder diese wurden ihnen ins Haus gebracht.

Eine Gruppe junger Frauen um Tanja Nickol, meist Mitglieder im Kirchenvorstand, bastelte, strickte und kochte (Gelee und Marmelade) – und siehe da, die Waren fanden reichlichen Absatz. Durch den Verkauf konnten 1000 Euro eingenommen werden. Dazu kam eine Spende von 100 Euro , so dass insgesamt 1100 Euro zusammenkamen.

„Wir sind überwältigt von dem, was wir verkauft haben“, sagt Tanja Nickol auch im Namen ihre Helferinnen Lara Distler, Cornelia Meyer und Inge Wunder. Das Geld geht aufgeteilt an die Partnergemeinde in Tansania und an die eigene Kirchengemeinde. hl