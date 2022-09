Zahlreiche Veranstaltungen finden in diesem Jahr anlässlich "1250 Jahre Nüdlingen" in der Kommune statt. In der Veranstaltungsreihe "Kultur mittendrin" präsentiert die Gemeindebücherei Nüdlingen nun das Figurentheater Fex mit "Nulli, Priesemut und Rolli-Tom", die Figuren aus der Sendung mit der Maus. Es handelt sich um ein Figurentheater für Kinder ab vier Jahren. Die Vorstellung findet am Freitag, 23. September in der Gemeindebücherei Nüdlingen statt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Derzeit gelten keine Corona-Beschränkungen.

Wie die Veranstalter von der Bücherei Nüdlingen in ihrer Pressemitteilung weiter informieren, geht es um folgenden Inhalt: Da wo Hase und Frosch sich gute Nacht sagen, leben Nulli und Priesemut. Als plötzlich ein Hase auf Rädern zu Besuch kommt, geht's rund. Nulli und Priesemut sind mit einer völlig neuen Situation konfrontiert, denn ihr Besucher sitzt zwar im Rollstuhl, ist aber nicht krank, er kann nur nicht laufen.

Viele Kinder, mit oder ohne Behinderung, möchten von ihrer Umwelt normal behandelt werden und nicht mit überschwänglicher Fürsorge an einem selbstständigen Leben gehindert werden. Das geht manchmal nicht ohne Streit und Versöhnung. Dafür sensibilisiert dieses Theaterstück das Publikum.

Martin Fuchs vom Figurentheater Fex hat das sensible Thema mit der Regisseurin Maren Kaun nach der Vorlage des Kinderbuches "Bist du krank, Rolli-Tom" umgesetzt. Das Stück wird von der Aktion Mensch gefördert.

Anmeldung unter Tel. 0971/727 125 und per Mail (buecherei@nuedlingen.de). red