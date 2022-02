Einen Sachschaden von mindestens 10 000 Euro verursachte am Montagmorgen eine 80-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Löbelsteiner Straße, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Die Frau aus Rödental fuhr um 7.45 Uhr mit ihrem Fiat auf der Löbelsteiner Straße in Richtung Innenstadt. Auf der Gefällstrecke rutschte ihr Fahrzeug aufgrund der Straßenglätte von der Straße und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt. pol