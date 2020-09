"Dieser Moment!", unter diesem Titel zeigen neun Künstler auf der Giechburg "Momentaufnahmen unserer Zeit" in ihren Fotografien und ihren über den gesamten Turm verteilten Skulpturen.

Denis Delauney, Gabriella Hejja, Eva Mandock, Klaus Morsch, Patrick Niesel, Wolfram Reuter, Sepp Martin, Philipp Wieder und Ulrike Wiese laden den Betrachter ein, sich in ihre Arbeiten zu vertiefen, sich einzulassen auf "Momente des Hier und Jetzt" und deren künstlerische Umsetzung in der Fotographie und in der bildenden Kunst.

Reger Andrang bei der Eröffnung

Der stellvertretende Landrat Bruno Kellner (FW) konnte zahlreiche Besucher bei der ersten Ausstellungseröffnung nach dem Lockdown begrüßen. Er dankte den ausstellenden Künstlern und insbesondere Sepp Martin, dem Initiator der Ausstellung, für ihr Engagement und betonte, wie wichtig Kunst und Kultur auch in Corona-Zeiten ist.

Matthias Liebel, Kunsthistoriker aus Bamberg, stellte anschließend die Künstler und ihre Arbeiten vor. Er sprach von den "anspruchsvoll komponierten Fotografien von Sepp Martin und Grabriella Hejja, den ausgefallenen Perspektiven und durch nachträgliche Bildbearbeitung verfremdeten Aufnahmen von Wolfram Reuter und dem "klaren, geordneten und sachlichen Blick" auf Sitzgelegenheiten von Ulrike Wiese.

Mensch im Fokus

Die Arbeiten von Klaus Morsch dagegen zeigen Menschen und ihr Beziehungsverhältnis zu künstlerischen oder anderen bildnerischen Motive. Noch mehr auf den Menschen fokussiert sind die Aufnahmen von Philipp Wieder, die in neutraler Studioatmosphäre Menschen mit der Effeltricher Tracht abbilden.

Den Übergang von der Fotografie zur Plastik verdeutlichen die Werke von Denis Delauney. Es sind seine kleinformatigen Köpfe. Sie sind bei ihm eigenständige Kunstwerke, die gleichzeitig als Modelle für fotografische Arbeiten dienen.

Der Künstler Patrick Niesel dagegen zeigt ausdrucksvolle, menschliche Figuren aus Holz. Eva Mandock hat ebenfalls menschliche Figuren ausgestellt, die sie nach Art des Pappmache aus Zeitungspapier klebt und schnitzt und die "porträthafte Züge aufweisen" und wie aus einem spontanen Augenblick heraus gesehen werden können. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgten Marie Gebert (Sopran) und Matthias Gebert (Gitarre).

Die Verantwortlichen bitten darum, die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen zu beachten. Es dürfen nur 35 Personen auf einmal die Ausstellung besuchen und jeder hat eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Ausstellung ist noch bis zum 27. September jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.