Ferienprogramm des Kreisjugendrings

Vom 27. Juli bis 14. August bietet der Kreisjugendring (KJR) ein täglich wechselndes Ferienprogramm an, das Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren wahrnehmen können. Montags bis freitags gibt es verschiedene Aktionen, die in kleinen Gruppen umgesetzt werden. Am Veranstaltungstag kann sich für eines der angebotenen Projekte entscheiden werden. Bei der Gestaltung ihrer Freizeit dürfen die Teilnehmer mitbestimmen. Es wird gebastelt, gewerkelt und sich vielfältig kreativ ausgelebt. Auch Sport und Spielspaß sollen nicht zu kurz kommen. Zwischen den Angeboten gibt es laut KJR genug freie Zeit, um sich mit dem Lieblingsbuch in der Sonne zu entspannen. Ein Frühstück und ein gemeinsames Mittagessen runden den Tag ab und sind ebenso im Preis enthalten wie ausreichend Getränke. Für die Eltern werden flexible Bring- und Abholzeiten angeboten. Das Programm kostet täglich zehn Euro pro Person. Die Online-Anmeldung und weitere Informationen sind ab sofort unter www.kjr-forchheim.de zu finden. Anmeldeschluss für die erste Woche des Sommerferienprogramms ist am Sonntag, 19. Juli. red