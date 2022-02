Zwei demolierte Autos und mindestens 20 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagabend im Coburger Stadtgebiet. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, stieß eine 34-Jährige am Montag um 17.30 Uhr mit ihrem BMW im Kreuzungsbereich vor der Callenberger Unterführung mit dem Audi einer 29-Jährigen zusammen. Die Unfallverursacherin stand im Kanonenweg auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Callenberger Unterführung. Als die Pfeilampel für den nach rechts abbiegenden Verkehr für die BMW-Fahrerin grün zeigte, bog diese allerdings nicht rechts in die Unterführung ab, sondern fuhr geradeaus in Richtung Lossaustraße weiter. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verkehr aus der Callenberger Unterführung Grünlicht und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beteiligten Fahrzeugführer sowie deren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Warum die 34-Jährige statt nach rechts geradeaus fuhr, teilt die Polizei in ihrem Bericht nicht mit. Die Coburger Polizei ermittelt gegen die 34-jährige Unfallverursacherin wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.