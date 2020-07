Familienbildung während der Corona Zeit

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen können viele Angebote der Familienstützpunkte nur telefonisch, als Online-Videoberatung oder per E-Mail stattfinden. Am Mittwoch, 15. Juli, um 20 Uhr bietet der Awo-Familienstützpunkt der Stadt Bamberg zum bereits dritten Mal einen virtuellen Infoabend an. Diesmal berät die Pädagogin Christine Brockard Eltern von Kindern von 0 bis 6 Jahren zum Thema "Wie Familien zu einer neuen Normalität finden".

Gesellschaftlich nähern wir uns Schritt für Schritt wieder dem "Normalzustand": Kitas öffnen wieder, Unterricht findet wieder in den Schulen statt, Treffen in größeren Gruppen sind möglich, das kulturelle Leben wird vielseitiger. Doch alles bleibt unter Vorbehalt, eine Gewissheit, dass es so bleiben wird, gibt es nicht. In dem Vortrag geht es laut der Pressemitteilung um die neue Corona-Realität, mit all ihren Herausforderungen, aber auch mit den Chancen, die sie für den Familienalltag mit Kindern bringt. Es soll darüber diskutiert werden, wie Eltern mit den Unsicherheiten umgehen können, welche Einflüsse der Lockdown auf die emotionale Entwicklung der Kinder hatte oder was Eltern konkret tun können, um ihre Kinder in dieser besonderen Zeit zu unterstützen. Eine Anmeldung per E-Mail an familienstuetzpunkt@awo-bamberg.de ist erforderlich.

Für Rückfragen steht Jennifer Lorenz (Leitung Familienstützpunkt Arbeiterwohlfahrt) unter der Rufnummer 0151/27645227 zur Verfügung.

In der Stadt Bamberg gibt es seit 2012 zwei Familienstützpunkte - im Kinderhaus der Arbeiterwohlfahrt, Hauptsmoorstraße 26b, und den Familienstützpunkt des Sozialdienst katholischer Frauen e.V. in der Heiliggrabstraße 14. Die beiden Familienstützpunkte bieten eine niedrigschwellige kostenlose Beratung und Unterstützung für Familien an. red