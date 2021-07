Am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, kam es auf der A 9, kurz nach der Einfahrt Himmelkorn in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher floh. Der Geschädigte, ein 32-jähriger Techniker aus Hof, fuhr an der Anschlussstelle Himmelkron auf die A 9. Kurz nach der Einfahrt drückte ihn ein Sattelzug mit spanischem Kennzeichen nach rechts in die Leitplanke und fuhr weiter. Am Auto des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher oder zum Unfallhergang nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth unter Telefon 0921/5062330 entgegen. pol