Essen und Wein

"Beim Wochenmarkt sollte es mehr Essen und Getränke zur Verköstigung geben vor Ort geben. Mit mehr Essensständen würde mehr Leben auf den Markt kommen - wie in anderen Ländern auch. Auch ein Weinstand fehlt mir. Außerdem kann man sich nirgends wirklich aufhalten. Stehtische und vor allem Sitzgelegenheiten wären toll. Auch im Sommer für ältere Menschen. Grundsätzlich komme ich sehr gerne her und genieße es, hier Pflanzen, Blumen und Gemüse zu kaufen. Mit den meisten Händlern bin ich mittlerweile per du."