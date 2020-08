"Es schaut katastrophal aus"

Ein großer Trockenlagerplatz für Nadelholz wurde zum Beispiel im Industriegebiet Eltmann eingerichtet. Aber auch in den Wäldern wie hier am Rennweg bei Hofstetten (unser Bild) lagern große Mengen von Holz und warten auf die Abfuhr und Weiterverarbeitung. Zurzeit fällt enorm viel Holz an, das den Holzmarkt in die Knie zwingt. Fotos: Günther Geiling

+1 Bild