Zum Thema "Neue Normalität nach Covid-19":

Wie die täglichen Fallzahlen für Neuinfizierte aussagen, hat uns das Covid-19 Virus mit eiserner Faust fest im Griff. Die ökonomischen, soziologischen und psychischen Folgen werden als tiefe Einschnitte in unser weiteres Leben zu spüren sein.

Die Pandemie ist aber zugleich auch Katalysator von disruptiven Entwicklungen, die zum Teil bereits in der Vergangenheit stattgefunden haben und nun beschleunigt ablaufen. Die von der Politik erzwungene soziale Distanz hat der digitalen Transformation enormen Vorschub verliehen: E-Commerce, Video-Konferenzen, Home-Office und Online-Learning and - Shopping sind für uns alltäglich geworden. Bestehende Geschäftsfelder verschwinden oder werden an Bedeutung verlieren, neue Geschäftstätigkeiten werden einen Wachstumsschub erfahren.

Welche Bedeutung haben diese Fakten für unsere Zukunft? Werden wir nach Abklingen der Pandemie zu einer neuen Normalität gelangen und wie sieht diese aus? Werden wir noch für längere Zeit Masken tragen müssen, wie in manchen asiatischen Staaten üblich und auf Reisen in bestimmte Länder verzichten müssen? Werden wir weiterhin enge soziale Kontakte vermeiden müssen?

Ich vertraue jedenfalls auf die Wirksamkeit des neuen Impfstoffes gegen Covid-19 und damit auf die Rückkehr zur Normalität und wünsche mir, dass diese schnell eintritt und möglichst viel von der alten Normalität bewahrt. Deshalb werde ich mich als betroffene Risikoperson zum frühestmöglichen Zeitpunkt impfen lassen und hoffe, dass viele Mitbürger an der Impfung teilnehmen, denn nur so lässt sich die Pandemie endgültig eindämmen.

Klaus Rumer, Bamberg