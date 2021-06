Damit es in Ludwigschorgast grünt und blüht, leistet der Gartenbauverein wertvolle Arbeit. Dieser Tage legten drei Mitglieder ein Staudenbeet zwischen dem gepflasterten Eingangsbereich und den Parkplätzen am neuen Kindergartenanbau an. Die mehrjährigen Pflanzen sind insektenfreundlich und sorgen für eine lang währende, beständige Blütenfülle. Zudem wurde ein Beet mit Kräutern bepflanzt, unter anderem mit Lavendel und Thymian. Unser Bild zeigt (von links) Vereinsvorsitzenden Klaus-Peter Kugler, Werner Rödel und Udo Holländer.

Foto: Tobias Braunersreuther