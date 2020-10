Bei der Volkshochschule Kulmbach sind für folgende Kurse noch Plätze frei: ? Dienstag, 20. Oktober, 9 Uhr, Wie organisiere ich meine Daten am PC-Dateiverarbeitung unter Windows; 10 Uhr "Leichte Sprache" - für eine bessere Gemeinschaft; 19 Uhr Reflexzonenmassage.

? Freitag 23. Oktober, 18 Uhr, PowerPoint Grundkurs; 18.30 Uhr Erlaubnis zur Selbstliebe. ? Montag 26. Oktober, 18.30 Uhr, Nähkurs Jersey-Verarbeitung; 18.30 Uhr Demenz-Grundlagen der Erkrankungen und deren Unterschiede. ? Dienstag 27. Oktober, 18.30 Uhr, Einführung in Facebook. ? Freitag 30. Oktober, 17 Uhr Kickboxen für Kinder von 5 bis 9 Jahren; 18 Uhr Kickboxen ab 10 Jahren; Selbstverteidigung für Kinder von 5 bis 9 und ab 10 Jahren; 19 Uhr realistische Selbstverteidigung für Erwachsene, Fitness-Kickboxen ab 12 Jahren.

Weitere Kurse unter www.vhs-kulmbach.de. Anmeldungen über das Internet, mit dem Anmeldeformular unter vhs@ stadt-kulmbach.de, per Fax 09221/940349, per Post oder in der VHS direkt. red