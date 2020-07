Erlebnisreiche Landwirtschaft

Landwirtschaft von Anfang an erleben: Dieses Ziel verfolgt das Programm "Erlebnis Bauernhof". Was das Programm bietet, lernten zukünftige Grundschullehrer an ihrem Seminartag an der Melchior-Franck-Grundschule in Coburg.

Das Angebot gibt es seit 2012. Als außerschulischer Lernort kann der Bauernhof mit allen Sinnen wahrgenommen und erlebt werden. Bayernweit stellen circa 600 landwirtschaftliche Betriebe ihren Hof als "Klassenzimmer" zur Verfügung. Hier lernen Schüler der 2. bis 4. Klasse, Förderschulen und Übergangsklassen nicht nur die Arbeit eines Landwirtes kennen, sondern auch etwas über Regionalität, Nachhaltigkeit und Wertschätzung von Lebensmitteln. Das Programm ist für Schulen kostenlos.

Der Bauernhofbesuch dauert zwischen drei und vier Schulstunden. Die geschulten Landwirte geben dabei nicht nur die klassische Hofführung. Je nach Schwerpunkt des Betriebes bieten die Landwirte verschiedene Themen an, zum Beispiel "Vom Kalb zur Kuh", "Vom Korn zum Brot" oder "Von der Milch zum Käse". Die Schüler werden dabei aktiv in den Ablauf eingebunden.

Dies verdeutlichte auch Michaela Ehrlich, Bäuerin aus Neuses an den Eichen. Sie zeigte den jungen Lehrern, wie das Programm "Erlebnis Bauernhof" auf ihrem Betrieb abläuft. "Ich teile die Schüler in Gruppen auf. Die einen stellen eine Futterration zusammen. Die anderen beobachten die Tiere im Stall. Dabei erfahren die Kinder dann auch, warum Kühe Ohrringe haben", so Ehrlich. Die patente Bäuerin überzeugte die Referendare mit ihrer Offenheit und der authentischen Darstellung ihres Berufes.

Viel Praktisches

Auch andere Themen werden mit praktischen Teilen für die Schüler gestaltet. Die Schüler dürfen unter anderem Butter schütteln, Kartoffeln einpflanzen oder Mehl mahlen. Diese Erfahrung durften auch die zukünftigen Lehrkräfte machen. Sie sollten verschiedene Getreidesorten erkennen und durften anschließend selber Haferflocken quetschen und Dinkelmehl mahlen.

In der Abschlussrunde wurden Stimmen gesammelt. Viele Referendare finden das Programm interessant und würden es gerne einmal ausprobieren. Eine Referendarin sagte: "Ich kannte es aus dem Studium, aber gut zu wissen, wo es Bauernhöfe in der Umgebung gibt." Interessierte Schulen finden diese Bauernhöfe und allgemeine Informationen zum Programm unter www.erlebnis-bauernhof.bayern.de. Landwirte, die ihren Betrieb gerne als einen solchen Lernort anbieten wollen, können sich ebenfalls auf dieser Internetseite informieren. red