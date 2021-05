Die Kläranlage in Waizenbach ist die größte von insgesamt fünf solcher Anlagen der Gemeinde Wartmannsroth. Es war wohl eine Frage der Zeit, bis man auf die Idee kam, sich bei der Klärschlammentsorgung der Dienste des Abwasserzweckverbandes (AZV) Thulba-Saale zu bedienen. Der Gemeinderat Wartmannsroth war nach dem Informationsvortrag des AZV-Geschäftsführers Burkhard Oschmann jedenfalls positiv für einen baldigen Vertragsabschluss gestimmt. Die Entscheidung steht allerdings noch aus. Oschmann sprach über die Vorteile einer zentralen Klärschlammentsorgung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Mit einer Zustimmung schließe Wartmannsroth eine restliche AZV-Kundenlücke unter den Gemeinden im Altlandkreis Hammelburg.

Freie Hand erhielt jetzt Bürgermeister Florian Atzmüller für eine Auftragsvergabe zu den Tiefbau-Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet Häg II. Das Ausschreibungsergebnis müsse jedoch einwandfrei feststehen, so die Auflage der Räte. Keine Einwände hatten sie gegen eine geplante Photovoltaikanlage im Ortsbereich Hetzlos. Um eine Stellungnahme hattte hier die Nachbargemeinde, der Markt Oberthulba, gebeten.

Der Dank von Bürgermeister Florian Atzmüller ging an die Jagdpächterfamilie Scholz, die sich für eine neue Dorflinde in Schwäzelnach eingesetzt habe. Der Täter, der mehrere (Mai)Bäume in den Ortsteilen der Gemeinde Wartmannsroth zu Fall brachte, sei noch nicht ermittelt.