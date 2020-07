Bad Staffelstein 24.06.2020

Elektronisches Zahlen liegt im Trend

Gerade jetzt, in Corona-Zeiten, wird in allen Bereichen des Lebens darauf geachtet, körperlichen Kontakten zu vermeiden. So auch beim Bezahlen: In Cafés, Tankstellen und Geschäften gibt es digitale Optionen, die das Risiko, mit Viren in Kontakt zu kommen, minimieren.