An den nächsten vier Adventssonntagen stimmt die Staatsbad Philharmonie Kissingen auf Weihnachten ein. Die Konzerte beginnen am ersten und zweiten Adventssonntag jeweils um 10.30 Uhr, am dritten und vierten Adventssonntag jeweils um 15.30 Uhr in der Wandelhalle von Bad Kissingen.Traditionell wird jede Woche eine Kerze des Adventskranzes auf der Bühne entzündet. Es gelten die tagesaktuellen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Es besteht FFP2-Maskenpflicht. red/Foto: Heij Shin